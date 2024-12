'Possível' encontro entre Trump e Zelensky em Paris, diz alto funcionário ucraniano à AFP

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pode se encontrar com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em Paris, no sábado, durante as comemorações da reabertura da Catedral de Notre-Dame, disse um alto funcionário ucraniano à AFP nesta sexta-feira (6).

"O presidente ucraniano participará das celebrações por ocasião da restauração da catedral de Notre-Dame. Ele se reunirá com o presidente (Emmanuel) Macron. Outras reuniões também são possíveis, especialmente com o presidente eleito Donald Trump, que também participará do evento", disse essa fonte do governo ucraniano.