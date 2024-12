Panamá apresenta queixa à Nicarágua por ativismo político de ex-presidente asilado

"Na semana passada, convocamos a embaixadora da Nicarágua [Consuelo Sandoval Meza] e expressamos nossa preocupação com as manifestações que ocorrem dentro da embaixada", afirmou o chanceler panamenho em entrevista ao canal Telemetro.

"Já comunicamos à embaixadora o sentimento do governo do presidente [José Raúl] Mulino", declarou o chefe da diplomacia panamenha, ressaltando, no entanto, que "as redes sociais podem ser utilizadas no Panamá ou estando em qualquer outro país".