Países Baixos condenam a 10 anos holandesa que escravizou mulher yazidi na Síria

Os yazidis, uma minoria de língua curda que vive no norte de Iraque e da Síria e pratica uma religião pré-islâmica, foram vítimas de muitos abusos nas áreas controladas pelos jihadistas do EI, entre elas estupro, sequestro, escravidão e tratamento desumano.

Depois de chegar ao país árabe, casou-se com um combatente do EI, com quem teve filhos. Posteriormente, viveu um tempo na casa de outro membro do EI, que tinha uma mulher yazidi como escrava, indicou o tribunal.