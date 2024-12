Negociadores sobre poluição plástica pedem mais tempo para chegar a acordo

As negociações para alcançar um tratado mundial contra a poluição plástica em Busan, Coreia do Sul, terminaram neste domingo (1º) sem um acordo e continuarão posteriormente, anunciou o diplomata que preside o processo.

"Várias questões críticas ainda nos impedem de chegar a um acordo abrangente. Estas questões não resolvidas permanecem espinhosas e será necessário mais tempo para resolvê-las de forma eficaz", disse o embaixador equatoriano Luis Vayas Valdivieso no início da última sessão destas negociações da ONU.

Após dois anos de negociações, mais de 170 países se reuniram em Busan para a quinta e, em princípio, última reunião do Comitê Intergovernamental de Negociação para desenvolver um instrumento internacional juridicamente vinculante sobre a poluição plástica, inclusive no ambiente marinho (INC-5).

O prazo para chegar a um acordo era até a noite deste domingo, mas desde a abertura do evento, em 25 de novembro, as negociações foram marcadas por impasses entre a maioria dos países que querem um acordo ambicioso e um pequeno grupo de Estados produtores de petróleo liderados por Rússia, Arábia Saudita e Irã.

"Estamos preocupados com a contínua obstrução" de alguns países produtores de petróleo, disse a ministra francesa de Energia, Olga Givernet.

Um diplomata europeu envolvido nas negociações relatou as intermináveis reuniões que se estenderam até as primeiras horas da manhã sem nenhum avanço.

O grupo de países relutantes em chegar a um acordo ambicioso "praticou a tática do esmagamento, o abuso do poder de veto", afirmou o diplomata à AFP no domingo.