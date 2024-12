Na Geórgia, parlamento controlado por partido pró-Rússia elege presidente ex-jogador

O ex-jogador de futebol Mikheil Kavelashvili tornou-se presidente da Geórgia neste sábado, 14, após ter sido o único candidato por conta do controle do partido Sonho Georgiano sobre um colégio eleitoral de 300 lugares que substituiu as eleições presidenciais diretas em 2017. Este é composto por membros do Parlamento, conselhos municipais e legislativos regionais.