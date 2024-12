Mohammed al Bashir, de dirigente de reduto rebelde a primeiro chefe de governo na Síria pós-Assad

À frente do chamado "Governo de Salvação" em Idlib, no noroeste da Síria, Mohammed al Bashir tentou impor ordem neste último reduto da oposição armada contra o presidente Bashar al Assad, agora deposto.

Nomeado nesta terça-feira (10) chefe do governo de transição pelos rebeldes no poder em Damasco, este engenheiro comandará o executivo de um país devastado e dividido após 13 anos de guerra.

O conflito estourou em 2011, após a repressão brutal do governo de Assad a uma insurreição popular. Foi desta região que os rebeldes lançaram o ataque final.

Antes de ser nomeado líder do governo de transição pelo grupo islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS) e outras facções aliadas, Bashir era uma figura pouco conhecida entre os sírios fora de sua região natal de Idlib.

Trabalhou na companhia nacional síria de gás. Mas depois se juntou à administração insurgente em Idlib, onde ocupou o cargo de ministro de Desenvolvimento, antes de se tornar chefe do "Governo de Salvação" desde janeiro.

Este governo autoproclamado, criado em 2017 no território de Idlib para fornecer serviços às populações privadas das infraestruturas estatais, possui seus próprios ministérios, departamentos administrativos, autoridades judiciais e de segurança.

No entanto, assumir o controle de uma região rebelde com cinco milhões de pessoas é uma tarefa bem diferente de liderar um país inteiro, marcado por profundas divisões.

Bashir apareceu pela primeira vez na segunda-feira fora do reduto rebelde, com barba e vestido com terno e gravata.