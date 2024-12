Manifestantes rejeitam planos de construção de penitenciária na Amazônia do Equador

Pelo menos cem pessoas protestaram na quinta-feira contra a construção de uma prisão de segurança máxima na Amazônia equatoriana e exigiram a demissão do governador de Napo, região onde se planeja a construção.

"Diante da recusa do Governo de (Daniel) Noboa em atender à reivindicação de #Napo, nos seus 10 dias de greve, os povos e nacionalidades amazônicos ocuparão o Governo, como medida de fato antes da construção da prisão de segurança máxima em território indígena", escreveu a Confederação das Nacionalidades Indígenas da Amazônia Equatoriana (Confeniae) no X.

Os manifestantes retiraram o cordão policial e cercaram a sede do governo de Napo, em Tena, capital da província.

Gritando "Noboa, escuta, Napo está na luta", exigiram a paralisação do projeto na localidade de Archidona, segundo a Confeniae no Facebook.

A construção de dois presídios de segurança máxima, um na província costeira de Santa Elena e outro na Amazônia, faz parte do rigoroso plano do governo contra as máfias que afetam o país.