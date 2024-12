Lula condecora Mujica em visita ao Uruguai

Em um jardim de sua casa nos arredores de Montevidéu, o ex-mandatário (2010-2015) recebeu de Lula a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a mais alta condecoração oferecida pelo chefe de Estado brasileiro a cidadãos estrangeiros.

"É uma emoção poder condecorar o grande companheiro Pepe Mujica com a maior honraria brasileira, a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, por sua incansável luta pelo melhor da América Latina e do mundo. É um exemplo para todos nós", acrescentou mais tarde no X Lula, que viajou a Montevidéu para participar da cúpula do Mercosul nesta quinta e sexta-feira.