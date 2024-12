Líder rebelde sírio Jolani, de jihadista a pragmático

À frente do grupo Hayat Tahrir al Sham (HTS), que tem origem no braço sírio da Al Qaeda, Jolani afirma que o objetivo de sua ofensiva é derrubar o regime do presidente Bashar al Assad.

"Em 2014, estava no auge de sua radicalização", explica, em alusão ao período da guerra em que tentou rivalizar com o grupo extremista Estado Islâmico. "Desde então, moderou sua retórica", acrescenta.

Em janeiro de 2017, Jolani impôs uma fusão do HTS com grupos islamistas rivais no noroeste da Síria e reivindicou o controle sobre partes da província de Idlib que tinham escapado do controle presidencial.