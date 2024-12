Líbano e Jordânia fecham fronteira com a Síria; Israel reforça segurança

A Diretoria Geral de Segurança do Líbano informou nesta sexta-feira, 6, que o país está fechando todas as fronteira terrestre com a Síria, exceto a principal, que liga Beirute a Damasco.

Separadamente, o ministro do Interior da Jordânia, al-Frayeh, disse hoje que a passagem da fronteira de Naseeb com a Síria havia sido bloqueada por razões de segurança no lado sírio.

Em Israel, militares declararam que planejam reforçar suas forças estacionadas nas Colinas de Golã e perto da fronteira com a Síria, onde a guerra civil reacendeu entre o governo e os grupos rebeldes. Segundo a declaração, os israelenses estão "monitorando os acontecimentos e estão preparados para todos os cenários, tanto ofensivos quanto defensivos".

Os ministros das Relações Exteriores do Irã, do Iraque e da Síria - três aliados próximos - reuniram-se hoje em Bagdá para conversar sobre a situação. O ministro das Relações Exteriores do Iraque, Fuad Hussein, expressou "profunda preocupação", dizendo que seu governo está acompanhando de perto a situação na Síria.