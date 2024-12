Lesão pode ter levado suspeito a matar CEO em Nova York, diz polícia

"Parece que ele teve um acidente que o levou à emergência em julho de 2023, e foi uma lesão que mudou sua vida", disse o chefe de detetives do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD), Joseph Kenny, à NBC New York nesta quinta-feira.

A polícia informou que as impressões digitais de Mangione coincidem com as encontradas perto da cena do crime e que os cartuchos de munição combinam com a arma que ele portava quando foi preso.