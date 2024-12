Justiça francesa condena cúmplices de assassinato de professor decapitado em 2020

A Justiça francesa condenou, nesta sexta-feira (20), a 16 anos de prisão dois amigos do assassino do professor Samuel Paty, que foi decapitado por um islamista radicalizado perto de seu centro de ensino em 2020.

O tribunal condenou a 16 anos Naïm Boudaoud e Azim Epsirkhanov por cumplicidade no assassinato e os autores da "campanha de ódio" contra o professor, Brahim Chnina e Abdelhakim Sefrioui, a 13 e 15 anos de prisão, respectivamente.

Na véspera do ataque, Anzorov e seus dois amigos viajaram a Rouen, no oeste da França, para comprar a faca que usou para decapitar o professor de 47 anos e que foi encontrada na cena do crime. Boudaoud também o levou em um carro até o centro educativo.