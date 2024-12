Justiça dos EUA rejeita recurso de TikTok contra venda forçada imposta pelo Congresso americano

Um tribunal de recursos dos EUA rejeitou nesta sexta-feira (6) o recurso da plataforma de vídeo TikTok que contestava a constitucionalidade de uma lei que exigia que ela se separasse de sua controladora chinesa, a ByteDance, ou enfrentaria a proibição de operar no país, de acordo com um processo judicial.

No relatório jurídico de sexta-feira, um painel de três juízes rejeitou os principais argumentos do TikTok de que as preocupações com a segurança dos EUA que justificam a lei são especulativas.