Juiz dos EUA rejeita acordo de culpabilidade da Boeing em acidentes do 737 MAX

Um juiz federal dos Estados Unidos rejeitou, nesta quinta-feira (5), o acordo de culpabilidade da Boeing concluído em julho com o qual a empresa tentava encerrar os processos por dois acidentes do modelo 737 MAX 8, que, somados, deixaram 346 mortos.

Em uma decisão de 12 páginas, o juiz Reed O'Connor bloqueou o acordo de culpabilidade ao se declarar "cético" com um resultado justo na designação de um supervisor independente que fiscalize o respeito aos compromissos da Boeing pelo período de três anos.

Com base nesse acordo, o Departamento de Justiça americano apresentaria seis candidatos, e a Boeing poderia descartar um deles, mas o juiz O'Connor escreveu que teme que a companhia atue "de forma discriminatória e com considerações raciais".

Além disso, o magistrado assinala que as políticas de diversidade, igualdade e inclusão do Departamento de Justiça o deixam "cético" em relação às garantias de que essa pasta escolherá um supervisor com base apenas em suas competências.