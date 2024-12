John Galliano anuncia que vai deixar a Maison Margiela

Após o escândalo, Galliano, que sempre negou ser racista ou antissemita, desapareceu da vida pública e se submeteu a um tratamento de desintoxicação no Arizona.

Em outubro de 2014, a Maison Margiela, uma casa conhecida por cultivar a discrição e a cultura do anonimato, o contratou como diretor artístico.

Em sua postagem no Instagram nesta quarta, o britânico reforçou que está "sóbrio há 14 anos" e prestou tributo a Renzo Rosso, proprietário do grupo OTB, ao qual pertence a Maison Margiela.

"O presente mais precioso que me deu foi o de voltar a me dar a oportunidade de encontrar, mais uma vez, minha voz criativa, que tinha perdido", declarou.

Seu desfile, em janeiro de 2024, causou forte comoção entre os 250 espectadores presentes, com alguns à beira das lágrimas ao contemplar sua coleção, "Artisanal", inspirada na agitada Paris do fim do século XIX.