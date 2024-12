Israel: Netanyahu depõe em julgamento por corrupção

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu derrubar as alegações de corrupção contra ele em testemunho em julgamento. Netanyahu é o primeiro líder em exercício no país a depor como réu criminal.

Em seu testemunho inicial em um tribunal de Tel Aviv lotado, Netanyahu argumentou que era um líder dedicado e um defensor dos interesses de Israel, refutando as acusações contra ele como uma "gota no mar" em comparação com os desafios que enfrentou para proteger seu país.