Irã reitera postura de respeito à unidade e integridade territorial da Síria

O Irã reiterou a posição no respeito pela unidade, soberania nacional e integridade territorial da Síria, enfatizando que a determinação sobre futuro do país e tomada de decisões sobre o seu destino são da exclusiva responsabilidade do povo sírio, sem qualquer interferência destrutiva ou imposição externa, de acordo com comunicado do Ministério de Relações Exteriores do país.