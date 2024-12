Irã: em 1º pronunciamento após queda do regime sírio, Khamenei culpa EUA e Israel

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, afirma que os recentes acontecimentos na Síria, incluindo a queda do governo, fizeram parte de um plano conjunto dos Estados Unidos e de Israel.

O líder Supremo acrescentou: "Um estado vizinho da Síria desempenhou um papel claro nesta questão e continua a fazê-lo. Todos podem ver isso". Khamenei também rejeitou as especulações de analistas que afirmaram que o Irã ficará enfraquecido pela queda do governo do presidente sírio, Bashar Assad.