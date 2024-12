Incêndio "Franklin" avança rapidamente em Malibu, próximo a Los Angeles

Mario Tama / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Um incêndio, apelidado de “Franklin”, avança rapidamente nesta terça-feira (10) em Malibu , na Califórnia, no oeste dos Estados Unidos. Autoridades locais informam que o fogo tem ameaçado construções e provocado evacuações. Segundo os bombeiros, foi ordenada a retirada de mais de 6 mil pessoas, o equivalente a mais da metade da cidade.

Malibu, próxima a Los Angeles, fica em uma das áreas mais valorizadas do Estado, onde muitas celebridades de Hollywood residem.

Vídeos divulgados pela mídia local mostram colunas de fumaça e chamas em frente a uma biblioteca onde se refugiaram estudantes com máscaras de proteção. A Universidade Pepperdine, próxima ao incêndio, anunciou que suspendeu as aulas e provas nesta terça.

Todas as escolas de Malibu "estão fechadas até novo aviso", afirmaram autoridades na conta da cidade na rede social X. Também fizeram um apelo aos "residentes e visitantes para que mantenham-se afastados da área" enquanto o incêndio, que continua representando uma ameaça significativa, é extinto.

Grande parte do sul do Estado está sob alerta vermelho emitido pelo Serviço Meteorológico americano com rajadas de vento e baixa umidade, aumentando o risco de incêndios.