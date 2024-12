Incêndio florestal avança por Malibu e obriga milhares a fugir

Um feroz incêndio florestal avança nesta quarta-feira (11) por Malibu e causa estragos na cidade da Califórnia, forçando milhares de pessoas, incluindo celebridades, a abandonar suas casas, enquanto centenas de bombeiros lutam contra as chamas.

Pelo menos sete propriedades foram destruídas e oito sofreram danos nesta comunidade exclusiva na costa oeste dos Estados Unidos devido à fúria do incêndio Franklin.

As chamas começaram na noite de segunda-feira e, desde então, consumiram cerca de 1.600 hectares de vegetação e edificações.

Cerca de 1.500 bombeiros combatem as chamas por terra e ar, e na manhã desta quarta-feira conseguiram conter parcialmente sua propagação, com o fogo diminuindo nas regiões leste e norte, informou o chefe do Departamento de Bombeiros de Los Angeles, Anthony Marrone.

Malibu, no entanto, continua sob ameaça, com o incêndio ganhando força na região oeste durante a noite, explicou Marrone.

"As condições climáticas, incluindo ventos fortes e baixa umidade, serão monitoradas de perto hoje, pois desempenham um papel crucial no comportamento do fogo", explicou à imprensa.

Marrone afirmou que um alerta vermelho, emitido pelos meteorologistas para advertir sobre ventos fortes, deve permanecer ativo por boa parte do dia.

"Toda a área permanece sob ameaça enquanto essas condições climáticas continuarem", acrescentou.

- "Duro lembrete" -

Malibu se localiza entre a costa do Pacífico e uma série de colinas homônimas, sendo o lar de milionários e estrelas de Hollywood.

Figuras como Beyoncé, Lady Gaga, Julia Roberts e Barbra Streisand estão entre os ilustres moradores desta privilegiada cidade, vizinha de Los Angeles.

"Os incêndios em nossa comunidade são um duro lembrete de como a vida pode mudar rapidamente", escreveu a atriz britânica Jane Seymour em seu Instagram, junto a uma foto do céu laranja que caracteriza a cidade neste momento.

"Felizmente, minha família e eu conseguimos evacuar a área com segurança, mas penso em todos os que estão de alguma forma em perigo, nos valentes bombeiros que arriscam tudo para nos proteger e nos muitos que chamam Malibu de lar", acrescentou Seymour.

O ator Dick Van Dyke, de 98 anos, também evacuou sua propriedade com sua esposa.

"Arlene e eu evacuamos com segurança com nossos animais, exceto Bobo [um gato] que escapou quando estávamos indo. Rezamos para que ele esteja bem e que nossa comunidade em Serra Retreat sobreviva a este terrível incêndio", escreveu no Facebook.

O xerife de Los Angeles, Robert Luna, afirmou que cerca de 20 mil pessoas estão sob ordens ou avisos de evacuação e pediu aos moradores que obedeçam sem hesitação.

A rápida propagação do incêndio Franklin gerou momentos de pânico para alguns moradores da cidade, assim como para centenas de estudantes da Universidade Pepperdine na noite de segunda-feira.

As autoridades pediram aos alunos que se abrigassem em um dos prédios do campus, projetado à prova de fogo, de onde divulgaram imagens dramáticas das chamas ardendo extremamente próximas.

Milhares de pessoas continuam sem eletricidade na região, o que dificulta a comunicação.

A causa do incêndio está sendo investigada.

A seca atual e os "ventos de Santa Ana", como são chamadas as rajadas fortes e secas características da Califórnia, alimentam as chamas e dificultam as operações.

A quantidade de galhos, folhas e árvores secas nas florestas da região também contribui para a rápida propagação das chamas, após dois invernos com temperaturas excepcionais no oeste do país.

O clima extremo, intensificado pela ação humana, é outro fator importante que tem resultado na crescente oscilação de fenômenos extremos: incêndios mais severos e ferozes, secas mais intensas e períodos de chuvas mais fortes, entre outros.