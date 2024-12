Hamas pede a grupos palestinos que elaborem lista de reféns para eventual trégua

O objetivo é que os vários movimentos estejam prontos para concluir um acordo de trégua e um acordo para trocar reféns por prisioneiros palestinos mantidos em Israel, disseram as fontes.

A guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada pelo ataque dos milicianos do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, no qual os combatentes sequestraram 251 pessoas, 96 das quais permanecem em Gaza. Dessas, 34 teriam sido mortas, segundo o Exército israelense.