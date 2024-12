Forças do governo sírio abandonam a cidade de Deir Ezzor

As forças sírias e seus aliados apoiados pelo Irã se retiraram nesta sexta-feira "repentinamente" da cidade de Deir Ezzor e suas imediações, no leste, informou a ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), em plena ofensiva dos rebeldes no país.

"As forças do regime sírio e os combatentes dos grupos aliados apoiados pelo Irã se retiraram repentinamente da cidade de Deir Ezzor e de suas imediações, com colunas de soldados seguindo para o centro da Síria", declarou o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman.