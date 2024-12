Exército sírio reforça presença em torno de grande cidade central

O exército sírio reforçou seu destacamento militar perto da cidade central de Hama, informou uma ONG neste domingo (1º), após uma ofensiva relâmpago lançada por grupos rebeldes no norte e no centro da Síria.

Uma coalizão de grupos rebeldes, dominada por islamistas, assumiu o controle da maior parte de Aleppo, a segunda maior cidade da Síria, e de outras localidades, algumas delas na província de Hama.

Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (SOHR), "as forças do regime reorganizaram suas posições militares, estabeleceram novos pontos de controle nos arredores de Hama e enviaram reforços significativos para localidades estratégicas" no norte da província.

O objetivo destas medidas, de acordo com o diretor da ONG, Rami Abdel Rahman, é "impedir qualquer tentativa de infiltração ou penetração do Hayat Tahrir al Sham [antiga filial síria da Al Qaeda] e de facções rebeldes", após a tomada de vários locais estratégicos nessa região no sábado.

O Ministério da Defesa da Síria afirmou que as unidades do exército "reforçaram suas linhas defensivas com vários sistemas de fogo, equipamentos e tropas" e combateram "grupos terroristas" para impedir seu avanço.

O presidente sírio, Bashar al Assad, declarou que seu país é capaz de "derrotar os terroristas".

Desde quarta-feira, a ofensiva rebelde já matou mais de 330 pessoas, de acordo com o OSDH, e levantou preocupações na comunidade internacional.