Exército sírio luta para conter avanço rebelde em direção a Hama

Na quarta-feira, os rebeldes conseguiram cercar quase totalmente esta cidade, após uma ofensiva relâmpago a partir do norte na qual tomaram o controle de Aleppo, o pulmão econômico do país.

"Durante a noite foram registrados combates violentos entre os rebeldes e as forças do regime, concentrados na região de Jabal Zayn al-Abidin, cinco quilômetros ao norte de Hama", segundo o OSDH.

"As tropas governamentais apresentam uma resistência tenaz e tentam conter o avanço dos rebeldes", disse à AFP o diretor da ONG, Rami Abdel Rahman.

Uma fonte militar citada pela imprensa estatal síria afirmou na quarta-feira à noite que "as aviações russa e síria e as forças de artilharia e de mísseis realizaram ataques concentrados contra os (...) terroristas" nos arredores de Hama.

Em uma semana, os rebeldes liderados pelos islamistas radicais do grupo Hayat Tahrir al Sham (HTS) tomaram o controle de grande parte de Aleppo, a segunda maior cidade do país, e continuam avançando em direção a Hama.

Os combates e os bombardeios deixaram mais de 700 mortos, incluindo 110 civis, segundo o OSDH, uma organização com sede no Reino Unido que conta com uma grande rede de fontes na Síria.