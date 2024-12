EUA: Uber e CEO doam, cada um, US$ 1 milhão para a posse de Trump

A Uber e seu CEO, Dara Khosrowshahi, entraram na lista de empresas de tecnologia que estão investindo dinheiro no fundo para cerimônia de posse do presidente eleito dos EUA, Donald Trump.

A Uber e Khosrowshahi doaram, cada um, US$ 1 milhão no mês passado, disse um porta-voz da empresa. A gigante do setor de tecnologia e mobilidade também doou US$ 1 milhão para a posse do presidente Joe Biden em 2021. Khosrowshahi não fez doações para esse evento.