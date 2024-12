EUA impõem sanções à empresa de segurança cibernética da China envolvida em ataque de 2020

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês) do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções, nesta terça-feira, 10, à empresa de segurança cibernética chinesa Sichuan Silence e a um de seus funcionários Guan Tianfeng por suas funções no comprometimento, em abril de 2020, de dezenas de milhares de firewalls em todo o mundo. Muitas das vítimas eram empresas de infraestrutura essencial dos EUA, disse o Tesouro em comunicado.