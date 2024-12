EUA diz que 'ainda não' consegue chegar a cessar-fogo em Gaza

"Estamos trabalhando ativamente para tentar fazer com que isso aconteça. Estamos muito engajados com os principais atores da região, e há atividade até mesmo hoje", disse Sullivan, citado pela NBC.

Seus comentários foram feitos um dia após Israel atacar alvos do Hezbollah no Líbano, pouco depois da vigência de um frágil cessar-fogo com o grupo xiita libanês apoiado pelo Irã.