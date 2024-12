Enfrentamentos na Síria têm 'graves implicações' para segurança da região, alerta ONU

"Faço um apelo para um compromisso político urgente e sério - entre as partes sírias e internacionais - para evitar um derramamento de sangue e se concentrar em uma solução política de acordo com a Resolução 2254 do Conselho de Segurança, estabelecida em 2015", afirmou Pedersen em comunicado.

Os combatentes insurgentes lançaram esta operação contra as forças do regime de Bashar al Assad, apoiadas por Rússia e Irã, no noroeste da Síria, e tomaram o controle de dezenas de localidades, antes de chegarem a Aleppo, o motor econômico do país.