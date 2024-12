El Salvador: o dilema de escolher entre segurança e outros direitos

O estado de emergência reduziu drasticamente a criminalidade em El Salvador, mas a população não deveria ter que escolher entre segurança e outros direitos fundamentais, disseram os defensores dos direitos humanos a um comitê do Congresso dos EUA.

Em meados de novembro, McGovern esteve no país centro-americano, de onde voltou "profundamente preocupado".

Ele disse que conversou com cidadãos cujos entes queridos haviam morrido "sob custódia em circunstâncias que nunca foram adequadamente esclarecidas".

De acordo com McGovern, a embaixada salvadorenha em Washington escreveu a ele para reclamar que apenas representantes de organizações contrárias ao governo estão testemunhando.

Não houve vítimas de gangues entre as testemunhas.

Uma das testemunhas, Juan Pappier, vice-diretor da Human Rights Watch (HRW) para as Américas, disse que o governo salvadorenho deveria mudar sua abordagem para "responsabilizar os líderes de gangues de alto nível", o que, segundo ele, não está acontecendo.

De acordo com Leonor Arteaga, diretora da Due Process Foundation, o estado de emergência "foi vendido como necessário para a redução do crime e a segurança pública", mas "na realidade, ele é usado para manter o controle da população e gerar medo".

"Mas, para deixar claro, o cenário atual não foi criado exclusivamente pelo Executivo; o Judiciário tem desempenhado um papel fundamental na facilitação de abusos" com promotores e juízes "que não questionam essas práticas, embora tenham o dever de fazê-lo", ela acusou.

Para pôr um fim à situação, ela propõe a revogação do estado de emergência, a criação de algum mecanismo de revisão com especialistas para examinar os casos dos detidos e analisar o que aconteceu "através das lentes do direito penal internacional".