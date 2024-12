Dois mortos e três desaparecidos em incêndio em depósito de combustível na Itália

Duas pessoas morreram e três estão desaparecidas após um incêndio, nesta segunda-feira (9), em um depósito de combustível perto de Florença, no centro da Itália, informaram as autoridades locais.

Um perímetro de 5 quilômetros foi decretado em torno do local do incidente na cidade de Calenzano.

A investigação para determinar as causas do incêndio está em curso, assim como as pesquisas para determinar as consequências ambientais e sanitárias.