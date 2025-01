Cinco anos depois, OMS insta China a compartilhar dados sobre origem da covid-19

"Continuamos pedindo à China que compartilhe dados e ofereça acesso para que possamos compreender as origens da covid-19. É um imperativo moral e científico", afirmou a OMS em comunicado.

"Neste aniversário, vamos tirar um momento para honrar as vidas perdidas, reconhecer aqueles que ainda sofrem com a covid-19 e a covid longa, expressar gratidão aos profissionais de saúde que sacrificaram tanto por nós e nos comprometer a aprender com a covid-19 para construir um futuro mais saudável."