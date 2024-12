Ciclovia de Bogotá: a revolução da 'bike' que inspirou o mundo há 50 anos

Em 15 de dezembro de 1974, o arquiteto obteve uma licença para um protesto único contra a superlotação de carros: fechar uma área da capital colombiana para carros e andar de "bike" pelo centro da via com outras 5.000 pessoas.

O primeiro grande evento desse tipo no mundo rapidamente se tornou uma tradição popular de domingo.

A Ciclovia foi imitada por cerca de 200 cidades ao redor do mundo, de acordo com a prefeitura.

Todos os domingos, cerca de 1,7 milhão cidadãos de Bogotá caminham, pedalam, andam de patins ou praticam outras atividades físicas ao longo de 127 quilômetros de ruas livres de carros, de acordo com dados oficiais.

Os passeios de domingo são um alívio bem-vindo para os habitantes de uma das maiores metrópoles da América Latina, com um dos piores tráfegos da região e assolada pela poluição do ar.

"A Ciclovia faz parte da alma de Bogotá", diz Camilo Ramírez, um especialista em migração que estava correndo com sua esposa atrás de seus filhos, de 5 e 12 anos, ambos em bicicletas.

Da Cidade do México a Santiago e São Paulo, várias cidades latino-americanas implementaram programas semanais de ruas abertas nos últimos 20 anos.

Em 2024, a Ciclovia de Bogotá ajudou a reduzir o equivalente a 444 toneladas de CO2, de acordo com números fornecidos à AFP.

O crescimento populacional e o precário planejamento urbano fazem de Bogotá uma cidade com cada vez mais carros, no entanto com menos espaço para eles dirigirem.