China responderá de modo 'forte e firme' a interferências dos EUA em Taiwan, diz ministro

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, afirmou nesta terça-feira, 17, que o país responderá de forma "forte e firme" a interferências dos EUA no estreito de Taiwan, para defender os direitos e interesses legítimos chineses. Sem dar detalhes, Wang reiterou que a China protege sua soberania, segurança e interesses, e se opõe a tentativas "irrazoáveis" dos EUA de suprimir seu desenvolvimento.

Wang ressaltou que a China pretende manter o diálogo aberto com os EUA para gerenciar as diferenças, acrescentando que os objetivos chineses de uma coexistência pacífica e parceria bilateral com benefícios mútuos não mudaram. O ministro lembrou ainda que autoridades de ambos os países têm trabalhado em conjunto em diversas áreas, como o controle de drogas, mudanças climáticas e cooperação científica e tecnológica.