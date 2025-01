China rejeita acusações de ataque cibernético contra o Tesouro dos EUA

A China descreveu, nesta terça-feira (31), como "infundadas" as acusações de que alguém patrocinado pelo seu governo foi responsável por um ataque cibernético contra o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos que ocorreu no início deste mês.

"Expressamos muitas vezes a nossa posição sobre acusações infundadas e sem provas", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning.

O Departamento do Tesouro disse que o ataque ocorreu no início de dezembro.

Acrescentou que a China "sempre se opôs a todos os tipos de ataques de hackers e nos opomos ainda mais à disseminação de informações falsas sobre a China com intenções políticas".

Segundo o Tesouro, o ataque permitiu o acesso a algumas das suas estações de trabalho, segundo uma carta enviada ao Congresso à qual a AFP teve acesso.

Especificou que o agressor comprometeu os sistemas de um provedor externo de serviços de segurança cibernética e conseguiu acessar remotamente as estações de trabalho da agência governamental e alguns documentos não confidenciais.

Funcionários do Tesouro contataram a Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura depois que seu provedor, BeyondTrust, os notificou sobre a situação e têm trabalhado com autoridades federais para determinar o impacto da intrusão.

"O serviço BeyondTrust comprometido foi desconectado e não há evidências que indiquem que o autor da ameaça continuou tendo acesso aos sistemas ou informações do Departamento do Tesouro", acrescentou o porta-voz do departamento.

Na sua carta aos chefes do Comitê Bancário do Senado, o Departamento do Tesouro observou que, "com base nas provas disponíveis, o incidente foi atribuído a um ator da Ameaça Persistente Avançada patrocinado pelo Estado chinês".

- Preocupação mundial -

O departamento não forneceu mais detalhes sobre o que foi afetado pelo ataque, mas disse que mais informações serão publicadas em breve em um relatório complementar.

"O Tesouro leva muito a sério todas as ameaças aos nossos sistemas e aos dados que eles contêm", acrescentou o porta-voz.

Vários países expressaram alarme nos últimos anos sobre o que consideram atividades de hacking, apoiadas pelo governo chinês, visando os seus governos, forças armadas e empresas.

Pequim rejeitou estas queixas e disse que toma medidas contra todos os tipos de ataques cibernéticos.

O Departamento de Justiça dos EUA disse em setembro que neutralizou uma rede de ataques cibernéticos que afetou 200 mil dispositivos em todo o mundo e afirmou que era dirigida por hackers apoiados pela China.

Em fevereiro, as autoridades dos EUA afirmaram ter desmantelado uma rede de hackers conhecida como "Volt Typhoon", que atacou infraestruturas públicas, como estações de tratamento de água e sistemas de transporte, a pedido da China.