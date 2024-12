China 'condena veementemente' visita do presidente de Taiwan aos EUA

Lai chegou ao Havaí no sábado, na primeira parada de sua visita a vários territórios do Pacífico, e foi recebido pelo governador do arquipélago americano, Josh Green.

A viagem do governante taiwanês inclui passagens pelas Ilhas Marshall, Tuvalu e Palau, as únicas nações do Pacífico entre os 12 países que mantêm relações diplomáticas com Taiwan.