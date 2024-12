CEO de seguradora é baleado e morto em rua de NY

Brian Thompson, CEO da seguradora de saúde UnitedHealthcare, foi baleado e morto nesta quarta-feira, 4, no centro de Manhattan, em Nova York. Investigadores suspeitam que tenha sido uma execução diante do hotel New York Hilton Midtown, onde a seguradora realizava uma reunião com investidores. Thompson, de 50 anos, falaria no encontro. O atirador fugiu em uma bicicleta elétrica em direção ao Central Park. A polícia divulgou imagens do assassino em ação e em fuga. Ainda não se sabe o motivo da execução.