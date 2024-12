CEO da OpenAI acredita que Trump manterá os EUA na liderança da IA

O CEO da OpenAI, Sam Altman, expressou neste domingo (1º) confiança de que a administração do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, apoiará o setor de inteligência artificial (IA) para garantir que os Estados Unidos e seus aliados continuem liderando essa área.

"Precisamos construir isso aqui [nos Estados Unidos] e precisamos ter a melhor infraestrutura de IA do mundo para liderar com tecnologia e capacidades", disse o chefe da empresa criadora do famoso bot conversacional ChatGPT.