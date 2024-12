Catar diz que eleição nos Estados Unidos oferece novo 'impulso' para negociações sobre Gaza

Uma fonte próxima à delegação do Hamas nas negociações, que pediu para não ser identificada, disse que as conversações podem ser retomadas na próxima semana.

"Em vista dos contatos com os mediadores, esperamos que uma nova rodada de negociações comece no Cairo, muito provavelmente nesta semana, para discutir ideias e propostas sobre um cessar-fogo e uma troca de prisioneiros palestinos" detidos em Israel por reféns mantidos em Gaza.

O Catar atuou como mediador, ao lado dos Estados Unidos e do Egito, no conflito para conseguir um cessar-fogo e uma troca dos reféns mantidos pelo Hamas em Gaza por prisioneiros palestinos detidos em Israel.

A guerra na Faixa de Gaza começou com o ataque de milicianos do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, quando os combatentes sequestraram 251 pessoas, incluindo 96 que permanecem em Gaza. Do grupo, 34 estariam mortos, segundo o exército israelense.