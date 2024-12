Brasil evacua funcionários da embaixada na Síria

Itamaraty recomenda que brasileiros residentes ou que estejam de passagem "se ausentem do país, por meios próprios, até o "retorno à normalidade". Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil/ Divulgação

O Brasil evacuou nesta segunda-feira (9) seu embaixador na Síria André Luiz Azevedo dos Santos e outros funcionários para o Líbano devido ao aumento das tensões no país após a derrubada do presidente Bashar al Assad, informou uma fonte do governo.

— Eles permanecerão lá até que as condições mínimas de segurança sejam restabelecidas — disse a fonte.

A decisão ocorre após as invasões e atos de vandalismo contra prédios públicos e algumas embaixadas, de acordo com a fonte. As instalações da embaixada brasileira não foram alvo de ataques.

Após a tomada de Damasco no domingo (8) pelos rebeldes sírios, a residência do embaixador italiano no país foi invadida por um "grupo armado" que roubou três carros, segundo o ministro das Relações Exteriores da Itália.