Blinken e Lavrov entram em confronto sobre Ucrânia em reunião de segurança em Malta

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, entrou em confronto indireto nesta quinta-feira, 5, com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, em uma reunião anual de segurança, acusando o ocidente de arriscar uma escalada em relação à Ucrânia, mas abandonando o salão antes que Blinken e outros oradores pudessem responder. Falando na reunião ministerial da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), em Malta, Lavrov acusou o Ocidente de reavivar a Guerra Fria e de provocar um conflito direto com a Rússia.

Ele disse que as ações dos EUA foram motivadas pelo desejo de "devolver a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) aos holofotes políticos". "Depois da desgraça afegã, houve necessidade de um novo inimigo comum", disse Lavrov durante a sua primeira passagem por um país da UE desde a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022. "O resultado é a reencarnação da Guerra Fria, mas agora com o risco muito maior de sua escalada para a fase quente".