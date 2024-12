Blinken confirma contato de autoridades dos EUA com grupo que depôs Bashar al-Assad

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse neste sábado, 14, que autoridades norte-americanas estiveram em contato direto com o grupo rebelde sírio que liderou a derrubada do governo de Bashar al-Assad, na Síria. Blinken é a primeira autoridade dos EUA que confirmou publicamente contatos entre o governo Joe Biden e Hayat Tahrir al-Sham, ou HTS, que liderou uma coalizão de grupos de oposição armada que depôs Assad do poder no último domingo.