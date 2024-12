'Ainda Estou Aqui' é indicado a melhor filme em língua estrangeira no Globo de Ouro; Emilia Pérez lidera

"Emilia Pérez", o narco-thriller musical do francês Jacques Audiard sobre um narcotraficante mexicano que se transforma em mulher, lidera com 10 indicações a abertura da temporada de prêmios de Hollywood.

O filme, que ganhou o Prêmio do Júri no Festival de Cannes, é protagonizado pela atriz transexual Karla Sofía Gascón no papel principal, ao lado de Zoe Saldana e Selena Goméz em papéis coadjuvantes.

"O Brutalista", protagonizado pelo vencedor do Oscar Adrien Brody no papel de um arquiteto judeu húngaro que sobrevive ao Holocausto, recebeu sete indicações e "Conclave", um drama sobre as intrigas do Vaticano, recebeu seis.