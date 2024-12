Acusada de favorecer suicídios de jovens, Character.AI anuncia medidas de segurança

A Character.AI, uma das startups de inteligência artificial mais promissoras do Vale do Silício, anunciou, nesta quinta-feira (12), novas medidas de segurança para proteger usuários adolescentes, enquanto enfrenta acusações de que seus chatbots contribuíram para o suicídio e a automutilação de jovens.

A empresa californiana, fundada por ex-engenheiros do Google, é uma das várias que oferecem chatbots projetados para fornecer conversas, entretenimento e apoio emocional através de interações semelhantes às humanas.

Em uma ação judicial apresentada em outubro no estado da Flórida, uma mãe afirmou que a plataforma é responsável pelo suicídio de seu filho de 14 anos.

O adolescente, Sewell Setzer III, mantinha um relacionamento íntimo com um chatbot baseado na personagem de "Game of Thrones" Daenerys Targaryen e havia mencionado o desejo de se suicidar.

De acordo com a denúncia, o robô incentivou o ato final do jovem, respondendo "por favor, meu doce rei" quando ele disse que "voltaria para casa", antes de tirar a própria vida com a arma de seu padrasto.