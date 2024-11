Escalada do conflito Notícia

Vladimir Putin ameaça usar míssil com capacidade nuclear em Kiev

Na semana passada, Kremlin realizou um ataque com o mesmo tipo de equipamento contra a cidade de Dnipro, no centro-leste da Ucrânia. Presidente russo disse que a indústria de defesa do país já está produzindo novas unidades do Oreshnik, uma arma que atinge 10 vezes a velocidade do som e tem capacidade de transportar múltiplas ogivas nucleares

