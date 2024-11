Trump escolhe nomes para áreas de Saúde, Trabalho e Orçamento

Em uma enxurrada de anúncios de última hora na sexta-feira, 22, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma série de escolhas. Trump fez as seguintes escolhas: Russell T. Vought, uma figura chave no plano de governo conservador conhecido como Projeto 2025, para liderar o Escritório de Gerenciamento e Orçamento; a deputada Lori Chavez-DeRemer, do Oregon, para a Secretaria do Trabalho; Martin A. Makary para liderar a Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês); e Dave Weldon, um ex-congressista da Flórida, para ser diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês).