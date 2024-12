Em jantar com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ontem na Flórida, o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, defendeu a resolução de questões tarifárias com diálogo. Trump afirmou que aplicaria tarifas de 25% sobre produtos do Canadá e do México se não fosse interrompido o que chamou de fluxo de drogas e migrantes pelas fronteiras norte e sul.