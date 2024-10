Tecnologia pode ser motor da expansão das relações Brasil-EUA, diz diretor do Itamaraty

Diretor do departamento de Ciência, Tecnologia e Propriedade Intelectual no Itamaraty, Eugênio Vargas Garcia disse nesta terça-feira, 8, que a agenda tecnológica pode ser o motor do adensamento das relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos. Após pontuar que a Califórnia é sede dos maiores fundos globais de venture capital, que investem em empresas nos seus primeiros anos de vida, ele citou os semicondutores entre os potenciais focos de cooperação entre os países.