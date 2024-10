As Nações Unidas e o governo do Líbano lançaram nesta terça-feira, 1º de outubro, um apelo de US$ 426 milhões para ajuda humanitária urgente para civis envolvidos no conflito em andamento com Israel. O apelo foi lançado em Beirute pelo primeiro-ministro interino Najib Mikati e pelo coordenador humanitário da ONU para o Líbano, Imran Riza.