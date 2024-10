Em uma escalada na crise diplomática, o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, convocou nesta quarta-feira, 30, para consultas seu embaixador em Brasília, Manuel Vicente Vadell. A ordem foi em reação às declarações do ex-chanceler Celso Amorim, assessor especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que na terça-feira, 29, expôs detalhes do "mal-estar" na relação do Brasil com o regime chavista.