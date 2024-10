Um ataque aéreo israelense a um complexo que abriga jornalistas no sudeste do Líbano matou três funcionários de emissoras de televisão, informou a agência estatal libanesa nesta sexta-feira, 25. Os mortos são dois funcionários da rede pan-árabe Al-Mayadeen, de Beirute, e um operador de câmera da Al-Manar TV, do Hezbollah.